Chile venció a Argelia en su penúltimo duelo en el Mundial de vóleibol femenino sub 17

La selección chilena logró su segunda victoria en la Copa del Mundo de vóleibol femenino sub 17 que se disputa en nuestro país, a costa de Argelia en su penúltima actuación en los play-offs para definir las ubicaciones entre los puestos 21 y 24 del certamen.

La escuadra nacional celebró en la cancha del Liceo Mixto de San Felipe un sólido 3-0, con parciales de 25-17, 25-15 y 25-16.

Chile se despedirá el Mundial disputando el puesto 21 con Puerto Rico, este sábado 15 de agosto a las 20:00 horas, también en San Felipe.