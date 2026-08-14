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Tópicos: Deportes | Voleibol

Chile venció a Argelia en su penúltimo duelo en el Mundial de vóleibol femenino sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las "Guerreras Rojas" ya tienen rival para el cierre de su participación.

Chile venció a Argelia en su penúltimo duelo en el Mundial de vóleibol femenino sub 17
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La selección chilena logró su segunda victoria en la Copa del Mundo de vóleibol femenino sub 17 que se disputa en nuestro país, a costa de Argelia en su penúltima actuación en los play-offs para definir las ubicaciones entre los puestos 21 y 24 del certamen.

La escuadra nacional celebró en la cancha del Liceo Mixto de San Felipe un sólido 3-0, con parciales de 25-17, 25-15 y 25-16.

Chile se despedirá el Mundial disputando el puesto 21 con Puerto Rico, este sábado 15 de agosto a las 20:00 horas, también en San Felipe.

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