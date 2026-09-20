Chile volvió a clasificar al Mundial de vóleibol masculino tras ganar bronce sudamericano

La selección chilena masculina de vóleibol conquistó este domingo la clasificación al Mundial de Polonia 2027, gracias a su tercer lugar en el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro.

Los Guerreros Rojos vencieron por 3-0 a Bolivia en la última fecha, con sólidos parciales de 25-11, 25-15 y 15-17.

Este resultado dejó a Chile con nueve puntos, cosechando derrotas ante los punteros Brasil (15) y Argentina (12). Bastante más atrás que los nacionales figuran los tres puntos de Colombia y Venezuela, mientras Bolivia se despidió sin sumar.

De esta manera, el conjunto nacional repitió la histórica clasificación mundialista de 2025, siendo la edición 2027 la tercera participación de Chile en una cita planetaria.

Además, la escuadra criolla tuvo a Noé Aravena en el equipo ideal y también sacó pasajes para los Juegos Sudamericanos 2027 en Lima.