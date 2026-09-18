La Roja Sub 20 sufrió sorpresiva caída ante Perú y se enredó en los Juegos Sudamericanos

La Roja Sub 20 dirigida por Sebastián Miranda sufrió una sorpresiva caída por 2-0 ante Perú este viernes en el Estadio "Marcelo Bielsa" en Rosario, en la segunda fecha del Grupo A en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Chile había goleado a Panamá en el debut y con una victoria abrochaba la clasificación a semifinales, pero con la derrota se enredó y tendrá que buscar en la última fecha el pasaje a la siguiente ronda.

Los dirigidos de Sebastián Miranda se hicieron del dominio de las acciones en el comienzo, y las incursiones al pórtico peruano por parte de Matías Orellana y Martín Mundaca fueron avisos al golero Fabrisio Mesías, quien se inquietó al máximo a los 21' cuando un rematé de Vicente Martínez se estrelló en el poste derecho del guardameta.

Al término del primer tiempo llegó la sorpresa, conforme al desarrollo del partido que sufrió un cambio brusco. Una gran acción individual de Gerson Castillo obligó al arquero nacional Vicente Villegas a una estirada vistosa y enviar el balón al tiro de esquina.

Luego de un par de ejecuciones desde el córner, Perú abrió el marcador a los 45 +2' del primer lapso, con un oportuno remate casi en el área chica del capitán Mart Cari para sorpresa de los integrantes de la Roja, que dominaron pero no pudieron concretar.

Chile salió la segunda fracción de manera muy ofensiva para buscar la paridad, pero dejó la puerta abierta para el contragolpe del rival, que alcanzó el 2-0 a los 54' con una potente definición de José Mellán.

Con el resultado, Chile mantuvo su liderato por diferencia de gol, en un grupo en donde todos tienen tres puntos, tras la victoria de Panamá sobre Colombia en el primer turno.

En la tercera y última fecha, La Roja enfrentará a Colombia a las 10:00 horas (13:00 GMT).