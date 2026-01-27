Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 4,5%

El Banco Central (BC) decidió, de forma unánime, mantener la tasa de política monetaria en 4,5 por cierto.

En el marco de la primera Reunión de Política Monetaria del 2026, el Consejo destacó un escenario de mayor impulso para la economía chilena, en el plano externo.

En ese sentido, celebró el desempeño de la economía estadounidense, que registró en el tercer trimestre un crecimiento superior al anticipado en las proyecciones del mercado. Asimsimo, en cuanto a términos de intercambio, observó un aumento en el precio del cobre, que lo ubica por encima de los niveles vigentes al cierre de la Reunión previa.

Sin embargo, reparó, "la combinación de factores geopolíticos, fiscales y financieros profundizan los riesgos del escenario macroeconómico global".



El ente emisor precisó que, en este contexto, las condiciones financieras se han deteriorado en el margen para Estados Unidos, dando cuenta de una menor preferencia relativa por activos en ese país. Pero, al mismo tiempo, continúan mejorando para las economías emergencias, particularmente en América Latina. Comparado con la reunión anterior, los mercados bursátiles han registrado alzas y las monedas de diferentes países se han apreciado frente al dólar.

En el ámbito interno, el Banco Central señaló que las tasas nominales de corto y largo plazo muestran movimientos acotados, reduciendo el diferencial con Estados Unidos. Con ello, el peso se ha apreciado.

Además, "el crédito se mantiene sin grandes cambios. De acuerdo con la Encuesta de Crédito Bancario (ECB) del cuarto trimestre de 2025, las condiciones de oferta se mantienen relativamente estables en los distintos segmentos, mientras que se percibe una mayor demanda en el área inmobiliaria".

"En noviembre, las series desestacionalizadas del Imacec total y no minero registraron contracciones mensuales de 0,6 y 0,5%, respectivamente. En el componente no minero, resaltó la caída de los servicios empresariales y el transporte. En contraste, el comercio tuvo una expansión en términos mensuales. En todo caso, se estima que varios de los elementos que incidieron negativamente en el desempeño del Imacec tienen un carácter transitorio", sostuvo.

En cuanto al gasto, planteó que "los indicadores de corto plazo ligados al consumo y a la inversión sugieren un crecimiento en línea con lo esperado. En el mercado laboral, la tasa de desocupación no muestra cambios y la creación de empleo continúa siendo acotada".

El ente emisor enfatizó que la inflación total y subyacente registraron en diciembre variaciones anuales de 3,5 y 3,3%, respectivamente. En la subyacente, destacó que la caída del componente de bienes. En ese sentido, las expectativas inflacionarias a dos años plazos se mantienen en 3%, tanto en la Encuesta de Expectativas Económicas como en la Encuesta de Operadores Financieros.

"El escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado. El Consejo evaluará las implicancias de estos desarrollos para la política monetaria en el IPoM de marzo. Además, reafirma su compromiso de conducirla con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años", enfatizó