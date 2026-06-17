Banco Central prevé que Chile crecerá, como máximo, 1,75% este año

El Banco Central publicó este miércoles su Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente al mes de junio, en el que destacó que la economía chilena ha crecido menos de lo previsto este año, por lo que la proyección de crecimiento se redujo de 1,5% y 2,5% (estimado en marzo) a un rango de 1% y 1,75%.

De acuerdo con el instituto emisor, la corrección a la baja se explica "en gran medida" por el desempeño negativo durante el primer trimestre del año, lo que obliga a moderar las expectativas de recuperación para los meses entrantes.

No obstante, destacó que la estimación de crecimiento se elevará de 2% a 3% para 2027, empujado en parte por el mejor desempeño de la inversión. Asimismo, para 2028 el rango se ajusta a 1,75% y 2,75%.

Inflación aumentó por tensiones en Medio Oriente

El Banco Central informó que la inflación aumentó rápidamente en los últimos meses, impulsada por el significativo shock de costos causados por las tensiones en Medio Oriente.

"Hasta ahora, la dinámica inflacionaria ha evolucionado en línea con lo esperado, con un traspaso del shock hacia otros precios acorde con sus promedios históricos", explicó, lo que se refleja en una variación anual del IPC en torno a 3,2%.

"Si bien los riesgos para la inflación se han balanceado, siguen siendo relevantes y deben ser monitoreados cuidadosamente", advirtió.

Asimismo, indicó que las perspectivas para la inflación siguen considerando que la variación anual del IPC retornará a valores del orden de 3% durante el segundo trimestre de 2027.

El instituto emisor también precisó que el IPoM de junio se realizó previo al acuerdo entre EE.UU. e Irán previsto para este viernes, cuyo anuncio fue recibido positivamente por los mercados financieros flobales, que registraron alzas de las bolsas, caídas de tasas de interés y una depreciación global del dólar.

IPoM Junio 2026 by Radio Cooperativa

Costa: "El conflicto no se ha resuelto y su tónica han sido los constantes vaivenes"

La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, presentó este miércoles el informe ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde subrayó que "las noticias de los últimos días son positivas, pero el conflicto no se ha resuelto definitivamente y su tónica han sido los constantes vaivenes".

"Así como fuimos cautelosos en el momento en que las tensiones escalaban, también es necesario serlo ahora. Esto significa ver cómo decantan los acontecimientos, más allá de reconocer que, además de ser positivo para la economía global, el acuerdo disminuye la probabilidad de escenarios más complejos", indicó.

"Por lo pronto, es importante tener presente que la sola apertura del Estrecho (de Ornuz) no necesariamente implica una normalización inmediata de la oferta de petróleo y de otras materias primas", enfatizó la ingeniero comercial.

Respecto a las proyecciones de crecimiento, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señaló que se trata de "un guarismo bastante modesto".

"Sin embargo, si también pensamos que durante la primera parte de este año el crecimiento probablemente estará en torno a 0%, el valor que nos muestra el Banco Central de un crecimiento en torno al 1,5 para este año muestra también que el segundo semestre estará bastante dinámico con un crecimiento que podría empinarse incluso por sobre el 3%. Esperamos que ese impulso no sea solamente para el segundo semestre, sino que se mantenga en el tiempo", puntualizó.

Alcances de la megarreforma no fueron incluidos

El Banco Central detalló que los alcances de esta de la megarreforma del Gobierno no fueron integrados en el informe por encontrarse aún en trámite legislativo.

Desde el Congreso, el senador independiente Rojo Edwards señaló que "ojalá podamos llegar a un buen acuerdo en este Senado, porque lo que se desprende de este informe es que Chile requiere un cambio y un cambio profundo. A mi juicio, la reforma que estamos viendo se queda muy corta, mejoraremos (solo) un poco algunos indicadores".

En tanto, la senadora Daniella Circardini (PS) expresó que "me preocupa cuando se plantea una megarreforma que va a traer mayor estrechez fiscal, mayor nivel de endeudamiento y recortes. El gasto público va a ser un factor determinante también en las consecuencias de la economía en nuestro país".