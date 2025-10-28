Banco Central mantiene, por decisión unánime, la tasa de interés en 4,75%

El Banco Central informó, la tarde de este martes, que acordó -de manera unánime- mantener la tasa de interés en 4,75% tras concluir su última Reunión de Política Monetaria.

"En términos generales, el escenario externo ha evolucionado de acuerdo con lo previsto en el IPoM de septiembre", señaló en ente emisor a través de un comunicado.

En el plano internacional, el Banco Central subrayó: "Aunque se anunció un posible principio de acuerdo para el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, siguen presentes focos de incertidumbre relevantes en el ámbito comercial".

"Los mercados financieros mundiales, aunque con vaivenes, han mostrado un desempeño favorable desde la última Reunión", enfatizó.

Respecto al mercado financiero local, las tasas de interés "—tanto de corto como de largo plazo— han mostrado cambios acotados respecto de la última Reunión, mientras que el peso se ha apreciado. La bolsa también ha tenido ganancias. El crédito no muestra grandes cambios", indicó la entidad.