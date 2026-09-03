Operadores proyectan alza del IPC en agosto

La última Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central proyectó un alza de 0,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, resultado que presionará al alza la inflación acumulada -situada previamente en 3,5%- y afianzará la mantención de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en la próxima reunión del ente emisor.

El dato oficial, que se publicará este martes, se sumará al panorama macroeconómico reciente tras conocerse las cifras de desempleo del trimestre móvil mayo-julio y el último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec).

De acuerdo con el sondeo del instituto emisor, el 0,3% proyectado para el octavo mes del año resulta superior a las variaciones anotadas en los tres meses previos.

Además, este comportamiento contrasta con el registro de agosto de 2025, cuando la inflación mensual fue de 0%, lo que generará un efecto de base que empujará al alza la cifra acumulada anual.

Las estimaciones para los meses siguientes confirman una mayor presión en el costo de la vida. Para septiembre se prevé una aceleración del IPC hasta llegar a 0,6%, mientras que para octubre se proyecta un avance de 0,3%, valores que también superan los registros del mismo período de 2025.

Banco Central mantendría la tasa de interés en 4,5%

En paralelo a estas proyecciones, el Consejo del Banco Central sostendrá la próxima semana una nueva Reunión de Política Monetaria para evaluar la tasa rectora de la economía.

Frente a la evolución de los precios, los operadores financieros anticipan de manera unánime que no habrá movimientos en la tasa de interés, proyectando que se mantendrá en su nivel actual de 4,5%.

El sondeo estima además que esta estabilidad se prolongará en el tiempo, permaneciendo en dicho nivel al menos hasta septiembre de 2028.