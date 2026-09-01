Imacec cae 1,5% en julio arrastrado por la minería, el peor resultado en tres años

El Banco Central (BC) arrojó que el Índice de Mensualidad Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de julio tuvo una caída preliminar del 1,5%, la más pronunciada en lo que va de 2026 y la peor en tres años.

De acuerdo con el ente emisor, la serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en 12 meses, mientras que el Imacec no minero retrocedió 0,3%.

Según afirmó el ente emisor, la caída del crecimiento económico en julio se debió mayormente a un retroceso del 9,3% en la minería; y, en menor medida, a las áreas de servicios (-0,7%) y la industria.

En total, la producción de bienes decreció 3,2%: de esa cifra, la manufactura disminuyó 3,1%.

Sin embargo, el resto de bienes alcanzó un incremento de 3,4% y el comercio también se salvó de la caída, con +0,7%.

Si bien el pronóstico económico para el mes era favorable (1,1% de crecimiento se esperaba según la última Encuesta de Expectativas Económicas del BC), el panorama se fue reduciendo con los datos del INE sobre la producción industrial, que cayó 5,1%.