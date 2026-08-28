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Tópicos: País | Trabajo | Cesantía

Desempleo volvió a subir y llegó a 9,5% entre mayo y julio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En 12 meses, la cesantía registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, informó el INE.

Desempleo volvió a subir y llegó a 9,5% entre mayo y julio
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La cesantía en Chile durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026 llegó a 9,5%, lo que implica un alza de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El incremento es "producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 10,4%, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9%)", explica el reporte oficial.

Entre las mujeres, la desocupación alcanzó 10,3%, aumentando 0,6 pp. en el período; mientras que en los hombres la cifra fue de 8,9%, creciendo 1,0 pp. en un año.

"En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,2%, incidida exclusivamente por los hombres (-1,1%), debido a que las mujeres aumentaron 1%", detalla el INE.

Respecto de la tasa de ocupación informal, ésta se situó en 26,5%, con un incremento de 0,5 pp. en un año.

Además, el INE subrayó que "la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,3%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior".

En la Región Metropolitana -la más poblada del país- en tanto, "la estimación de la tasa de desocupación del trimestre mayo-julio 2026 alcanzó 9,5%, aumentando 0,3 pp. en 12 meses.

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