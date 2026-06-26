CMF canceló inscripción a Ley Fintech de empresa ligada al Tren de Aragua

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este viernes que canceló la inscripción a la Ley Fintech de la empresa Inversiones Plusservice Spa, cuya plataforma, Plussplay -que ofrece transacciones en criptomonedas-, tiene presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

De acuerdo con La Tercera, la resolución de la CMF explicó que la empresa se inscribió en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech el 2 de enero de 2024; y, poco más de un año después -el 22 de enero de 2025-, solicitó la autorización de prestación de servicios.

Sin embargo, según el ente regulador, la compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la mentada ley.

Por ello, la empresa dejará "de estar amparada en la habilitación transitoria que la Ley Fintech concedió para operar mientras se procesaba su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y se otorgaba la correspondiente autorización prevista en el artículo 7° de la norma", detalló el ente regulador mediante un comunicado.

"Por tanto, no podrán continuar prestando los servicios financieros comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 21.521", agrega.

El dueño de la empresa, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, tiene supuestos vínculos con los sujetos detenidos de la "Operación Tokio", a quienes se acusa haber lavado un pozo cercano a los 75 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos.