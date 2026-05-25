Avonni abre convocatoria y busca proyectos con impacto validado
En Esa es la Idea, de Cooperativa, Paula Bengolea, directora ejecutiva de Foro Innovación, explicó que el galardón busca reconocer soluciones que ya están transformando industrias.
El certamen recibe postulaciones hasta el 30 de junio y contempla 12 categorías, además de cinco reconocimientos especiales para destacar trayectorias, transferencia tecnológica y liderazgo femenino.
"No premia ideas, sino proyectos o innovaciones que ya tengan algún grado de facturación", remarcó la entrevistada.