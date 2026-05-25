Avonni abre convocatoria y busca proyectos con impacto validado

Avonni abrió su convocatoria hasta el 30 de junio de 2026 con el objetivo de visibilizar innovaciones que aporten al desarrollo sostenible del país.

Paula Bengolea sostuvo que el premio, organizado junto al Ministerio de Ciencia, TVN y El Mercurio, reconoce iniciativas que ya demuestran resultados.

La directora ejecutiva de Foro Innovación destacó en Esa es la Idea que el certamen funciona como una validación ante el ecosistema y los fondos de inversión. "Ser certificado por una mesa experta realmente te valida", afirmó, al subrayar que el premio no entrega dinero, sino prestigio y proyección.

Bengolea explicó que el proceso de evaluación considera impacto, escalabilidad, equipo y capacidad de resolver problemas concretos. "La innovación no tiene que ver solo con tecnología", dijo, al recalcar que también exige creatividad y valentía para desafiar el statu quo.