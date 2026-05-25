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Tópicos: Economía | Competitividad

Avonni abre convocatoria y busca proyectos con impacto validado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En Esa es la Idea, de Cooperativa, Paula Bengolea, directora ejecutiva de Foro Innovación, explicó que el galardón busca reconocer soluciones que ya están transformando industrias.

El certamen recibe postulaciones hasta el 30 de junio y contempla 12 categorías, además de cinco reconocimientos especiales para destacar trayectorias, transferencia tecnológica y liderazgo femenino.

Avonni abre convocatoria y busca proyectos con impacto validado

"No premia ideas, sino proyectos o innovaciones que ya tengan algún grado de facturación", remarcó la entrevistada.

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Avonni abrió su convocatoria hasta el 30 de junio de 2026 con el objetivo de visibilizar innovaciones que aporten al desarrollo sostenible del país.

Paula Bengolea sostuvo que el premio, organizado junto al Ministerio de Ciencia, TVN y El Mercurio, reconoce iniciativas que ya demuestran resultados.

La directora ejecutiva de Foro Innovación destacó en Esa es la Idea que el certamen funciona como una validación ante el ecosistema y los fondos de inversión. "Ser certificado por una mesa experta realmente te valida", afirmó, al subrayar que el premio no entrega dinero, sino prestigio y proyección.

Bengolea explicó que el proceso de evaluación considera impacto, escalabilidad, equipo y capacidad de resolver problemas concretos. "La innovación no tiene que ver solo con tecnología", dijo, al recalcar que también exige creatividad y valentía para desafiar el statu quo.

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