Tópicos: Economía | Crecimiento | Chile

FMI elevó a 2,5% su pronóstico de crecimiento de Chile en 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cifra supera en 0,5% su predicción anterior, emitido en abril.

FMI elevó a 2,5% su pronóstico de crecimiento de Chile en 2025
 ATON (referencial)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento de la economía chilena en este año del 2% estimado en abril al 2,5%, según el último informe de perspectivas (WEO) del organismo publicado este martes.

Para 2026, el organismo internacional estima una expansión de la economía de Chile del 2%.

Las proyecciones del FMI están en línea con lo previsto por el Banco Central chileno, que el pasado septiembre elevó su estimación de crecimiento económico a entre el 2,25% y el 2,75%.

Estados Unidos aplica un arancel del 10% a los productos procedentes de Chile, uno de los más bajos del mundo.

El pasado julio, además, EE.UU. dejó exentos del arancel específico al cobre a los cátodos, que es el principal producto que Chile envía al gigante norteamericano.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2%, mientras que en 2024 se expandió un 2,6%, por encima de lo previsto.

