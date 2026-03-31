Producción industrial cayó en febrero, pero el comercio tuvo un buen mes
Las manufacturas tuvieron una disminución que marcó el segundo mes del año, reportó el INE.
Las manufacturas tuvieron una disminución que marcó el segundo mes del año, reportó el INE.
El Índice de Producción Industrial (IPI) tuvo una caída durante febrero, a raíz del mal desempeño del sector manufacturero, según reveló el INE, que en cambió mostró que el comercio tuvo un buen crecimiento.
En 12 meses, el IPI cayó 1,3%, desglosado con el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) marcando -3%, el Índice de Producción Minera (IPMin) con 0,2% y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creciendo 0,5% en el segundo mes del año.
En contraposición, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 5,3% en febrero, con lo que acumula un alza de 4,1% en los dos primeros meses del año.
En el área de supermercados, el índice de ventas perdió 0,4% en 12 meses, "acumulando una expansión de 0,9% al segundo mes del año", apuntó el INE.
Finalmente, la entidad estadística informó que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) "registró un alza de 17,3% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 14,4% en lo que va del año".