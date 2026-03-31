Producción industrial cayó en febrero, pero el comercio tuvo un buen mes

El Índice de Producción Industrial (IPI) tuvo una caída durante febrero, a raíz del mal desempeño del sector manufacturero, según reveló el INE, que en cambió mostró que el comercio tuvo un buen crecimiento.

En 12 meses, el IPI cayó 1,3%, desglosado con el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) marcando -3%, el Índice de Producción Minera (IPMin) con 0,2% y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creciendo 0,5% en el segundo mes del año.

En contraposición, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 5,3% en febrero, con lo que acumula un alza de 4,1% en los dos primeros meses del año.

En el área de supermercados, el índice de ventas perdió 0,4% en 12 meses, "acumulando una expansión de 0,9% al segundo mes del año", apuntó el INE.

Finalmente, la entidad estadística informó que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) "registró un alza de 17,3% en 12 meses, acumulando un crecimiento de 14,4% en lo que va del año".