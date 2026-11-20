Tras cerrar en 1.014 pesos el día jueves, esta mañana el dólar sigue con su tendencia al alza, y durante la mañana se ha empinado hasta los 1.020 pesos, el segundo registro más alto desde julio de 2022, cuando superó los 1.042.

En jornadas previas, el fortalecimento de la divisa ha estado asociado a la caída del precio del cobre, que ayer quedó en 5,7 dólares la libra, en medio de una severa debilidad económica en Chile -con un posible crecimiento negativo en 2026- y a la espera de lo que suceda en diciembre con la tasa de interés.

En Estados Unidos, en tanto, un escenario posible es que haya un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal.