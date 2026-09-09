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Tópicos: Economía | Empresas | Tecnología

Por segunda vez, el "tío WOM" sale de la dirección de la telefónica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La empresa anunció la salida del ejecutivo Chris Bannister, quien había regresado al cargo en 2025.

Por segunda vez, el
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Informando "una nueva estructura de conducción", la telefónica WOM anunció la salida -por segunda vez en su historia- de Chris Bannister, su principal ejecutivo, quien se hizo popular como "tío WOM".

"Agradecemos a Chris Bannister, que estuvo vinculado a WOM desde su llegada al mercado chileno en 2015 y lideró la compañía en distintas etapas de su desarrollo", dijo a nombre de la firma el presidente de su directorio, Mauricio Ramos.

Además, subrayó que la firma "tiene hoy una estructura financiera fortalecida, un equipo ejecutivo consolidado y un plan de inversiones en ejecución".

Bannister llegó con la telefónica a Chile en 2015 y en 2018 anunció su salida del cargo, para luego regresar en 2025, cuando WOM superó su insolvencia, que la llevó a someterse al denominado "Capítulo 11" de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Según fuentes de la industria, la salida de Bannister está relacionada con el cobro de boletas de garantía que exigió la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) -por casi 13 mil millones de pesos- a raíz de incumplimientos en el proyecto de despliegue de la Fibra Óptica Nacional (FON), adjudicado a WOM en 2020 y que consideró un subsidio de más de 80 millones de dólares.

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