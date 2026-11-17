Ucrania expuso hoy la debilidad del presidente ruso, Vladímir Putin, al golpear el puente de Crimea, el símbolo de la anexión de la península ucraniana en 2014, en vísperas de la cumbre entre el jefe del Kremlin y los líderes de EE.UU. y China.

"Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana", anunció Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en las redes sociales.

El objetivo del ataque, el segundo en 24 horas, es castigar a Putin por negarse a aceptar una tregua antes de la llegada del invierno y seguir martilleando la infraestructura energética ucraniana.

Daños estructurales

Al contrario que el lunes, las autoridades rusas reconocieron este martes "daños estructurales" en el puente, de lo que fue informado enseguida Putin, quien se encuentra de viaje a China, lo que se suma al derribo de 1.441 drones durante la noche en 20 regiones del país, uno de los mayores ataques de toda la guerra.

"Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado.

En las imágenes difundidas por el portal digital Meduza se observan los daños en la estructura del puente: se desplomó uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada cayó al agua.

El ataque fue confirmado por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que, igual que la víspera, el tráfico había sido cortado. Por ese motivo, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch -que une los mares Negro y Azov- en transbordadores hasta nuevo aviso. Al cabo de unas horas se reanudó el paso de trenes.

Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, que Kiev intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses atacando las carreteras del corredor terrestre creado por el ejército enemigo en las regiones de Donetsk y Lugansk para abastecer la región anexionada en 2014.

Zelenski lo celebra, Moscú responde

Zelenski celebró la "operación sin precedentes" llevada a cabo "durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Explicó que las fuerzas ucranianas fueron "destruyendo gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente, una de las infraestructuras mejor protegidas de toda Rusia por tierra, mar y aire.

Añadió que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Con todo, Rusia no se quedó de brazos cruzados y volvió a golpear este martes dos de los puentes que conectan ambas orillas del río Dniéper, que atraviesa y divide en dos a Kiev.

Los dos puentes golpeados por los rusos son el Pivdeni ('sur' en ucraniano) y el Pivnichni (norte), precisó en Telegram el alcalde, Vitali Klichkó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, intentó cortar la hemorragia para la imagen del país, especialmente para sus defensas antiaéreas, al asegurar que "no hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes".

Con todo, admitió que "no se puede excluir" que el objetivo ucraniano fuera torpedear la reunión tripartita este jueves entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Putin viaja a China

El presidente ruso, Vladímir Putin, viaja este martes a China, donde participará los próximos dos días en su primera cumbre multilateral (APEC) con presencia occidental -EE.UU., Canadá y Australia- desde 2020.

Putin, contra el que pesa una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania, asistió por última vez a una reunión junto a otros líderes occidentales hace casi siete años en Berlín, en una conferencia internacional sobre Libia, donde compartió tribuna con los líderes alemán, francés y británico.

Desde entonces, únicamente ha participado en reuniones regionales -BRICS, CEI y OCS- y bilaterales con los presidentes de EE.UU., Joe Biden (2021) y Donald Trump (2025). Mientras, asistió por última vez a una cumbre de la APEC en 2017. No se descarta que viaje en diciembre a Florida para participar en la cumbre del G20, a la que no asiste desde que acudiera a Osaka en 2019.

Romper el aislamiento

Primero el Covid-19 y después la guerra han reducido considerablemente los movimientos del jefe del Kremlin, quien ha limitado casi todos sus viajes al continente asiático, con la excepción de Bielorrusia. Su último viaje a Occidente fue cuando se reunió con Biden en territorio neutral, Ginebra.

La salud y la seguridad del jefe del Estado preocupan mucho a las fuerzas de seguridad rusas desde la pandemia, por lo que el viaje de Putin a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre de la APEC tiene una gran importancia para el Kremlin. De hecho, ya casi no efectúa viajes por regiones de la Rusia europea.

Enfrentada a Europa por la guerra en Ucrania y rodeada cada vez más por países con los que mantiene tensas relaciones -Finlandia y Suecia ingresaron en la OTAN, Estonia anunció el cierre de la frontera-, Rusia ha reorientado su política exterior a Asia, con especial énfasis en China, su mayor socio comercial.

Además, ha reforzado sus lazos con regímenes autoritarios como Corea del Norte y Birmania, y hecho negocios con otros como India, Vietnam o Indonesia.

Aunque no todos los países comparten sus planes en Ucrania, Moscú ha intentado atraer -como hizo la URSS con los países no alineados- a lo que llama "mayoría mundial", liderada por países como India y Brasil, a los que considera candidatos a un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A la vista de sus estrechas relaciones con EE.UU., el Kremlin no espera un boicot a la foto oficial de la cumbre, como sí le ocurrió al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la reunión del G20 en Florida.

Putin busca un puesto entre las grandes potencias

Putin, que intervendrá en la cumbre y en un foro empresarial, tiene previstos varios encuentros, aunque el más importante es el que mantendrá el jueves con sus colegas de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

El Kremlin adelantó que tras dicha reunión se emitirá una declaración final, que las partes intentan ahora consensuar. Con todo, los expertos coinciden en que dicha tripartita será más que nada una cumbre simbólica en la que, pese a las preocupaciones de Ucrania y los europeos, no se decidirá el destino del mundo.

De hecho, las partes aún no se han puesto del todo de acuerdo en la agenda, ya que cada uno tiene sus propios intereses: Putin quiere hablar de Ucrania; Trump, de desarme nuclear; y Xi, del estrecho de Ormuz.

Según adelantó su portavoz, Dmitri Peskov, el líder ruso informará a sus colegas tanto a tres bandas como en las bilaterales sobre la marcha de la guerra y las negociaciones en Ucrania. Putin y Trump podrían abordar una posible misión humanitaria en la ciudad ucraniana de Kostiantínivka, similar a la realizada en la localidad de Oleshki con mediación de la primera dama, Melania.

Eso sí, Putin sí quiere aprovechar la ausencia de los europeos para presentar a los mandatarios chino y estadounidense su visión de la futura coexistencia pacífica en Europa, lo que incluye demandas como el veto ruso a la ampliación de la OTAN, algo que Bruselas considera inadmisible.