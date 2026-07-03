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Tópicos: Economía

Hub Ñuñoa: El modelo de "talento y tecnología" que busca fortalecer la economía de la comuna

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Adrián Soto, director del Hub Ñuñoa, explicó cómo el centro busca potenciar el talento local y la tecnología para dinamizar el desarrollo económico de los barrios.

La iniciativa municipal apuesta por la colaboración público-privada y la digitalización de trámites para facilitar el camino a los emprendedores de la zona.

Hub Ñuñoa: El modelo de
 Municipalidad de Ñuñoa

"Queremos transformarnos en una comuna donde sea fácil emprender", afirmó Soto sobre los desafíos de la gestión actual.

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Adrián Soto, director del Hub Ñuñoa, detalló en Cooperativa de qué se trata el modelo de talento y tecnología que busca fortalecer la economía comunal. El centro actúa como un espacio de conexión para acelerar diversos negocios locales.

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, destacó la relevancia de las alianzas con grandes empresas para el éxito de las startups. El director sostuvo que "para trabajar con emprendedores, tenemos que trabajar con grandes empresas" para generar vínculos virtuosos que permitan escalar los proyectos de manera efectiva.

La modernización de los trámites municipales es clave para reducir las barreras de entrada. El Hub implementó inteligencia artificial para agilizar patentes, pues Soto indicó que "venimos a probar tecnología y a favorecer los trámites" para que el municipio sea un aliado estratégico.

El proyecto también fomenta la economía naranja y el turismo deportivo en el Estadio Nacional. El encargado comunal manifestó que "buscamos que sea una ciudad inclusiva e inteligente" que integre a cineastas, diseñadores y al talento senior en un ecosistema diverso.

Con mentorías y espacios de coworking, el Hub Ñuñoa se posiciona como un referente de innovación social. La meta es consolidar un modelo de desarrollo que combine la identidad de barrio con herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la economía local.

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