Hub Ñuñoa: El modelo de "talento y tecnología" que busca fortalecer la economía de la comuna

Adrián Soto, director del Hub Ñuñoa, detalló en Cooperativa de qué se trata el modelo de talento y tecnología que busca fortalecer la economía comunal. El centro actúa como un espacio de conexión para acelerar diversos negocios locales.

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, destacó la relevancia de las alianzas con grandes empresas para el éxito de las startups. El director sostuvo que "para trabajar con emprendedores, tenemos que trabajar con grandes empresas" para generar vínculos virtuosos que permitan escalar los proyectos de manera efectiva.

La modernización de los trámites municipales es clave para reducir las barreras de entrada. El Hub implementó inteligencia artificial para agilizar patentes, pues Soto indicó que "venimos a probar tecnología y a favorecer los trámites" para que el municipio sea un aliado estratégico.

El proyecto también fomenta la economía naranja y el turismo deportivo en el Estadio Nacional. El encargado comunal manifestó que "buscamos que sea una ciudad inclusiva e inteligente" que integre a cineastas, diseñadores y al talento senior en un ecosistema diverso.

Con mentorías y espacios de coworking, el Hub Ñuñoa se posiciona como un referente de innovación social. La meta es consolidar un modelo de desarrollo que combine la identidad de barrio con herramientas tecnológicas de vanguardia para mejorar la economía local.