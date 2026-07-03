Hub Ñuñoa: El modelo de "talento y tecnología" que busca fortalecer la economía de la comuna
Adrián Soto, director del Hub Ñuñoa, explicó cómo el centro busca potenciar el talento local y la tecnología para dinamizar el desarrollo económico de los barrios.
La iniciativa municipal apuesta por la colaboración público-privada y la digitalización de trámites para facilitar el camino a los emprendedores de la zona.
"Queremos transformarnos en una comuna donde sea fácil emprender", afirmó Soto sobre los desafíos de la gestión actual.