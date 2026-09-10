Decano UAndes criticó retiro de Chile de mesa ONU sobre cooperación tributaria

Álvaro García Marín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, criticó en El Primer Café la decisión del Gobierno de retirar a Chile de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional para los estados miembros de las Naciones Unidas.

La medida -comunicada el miércoles- obedece a que, en opinión de la Administración Kast, este instrumento jurídico, que busca crear un sistema de colaboración tributaria internacional, "podría limitar la soberanía" chilena en la materia.

"Esto es curioso, porque hay temas que requieren coordinación internacional, y en uno de ellos Chile no está muy claro: qué pasa con las ganancias de las multinacionales. Por ejemplo, puede pasar que una multinacional en Chile, por distintas deducciones, termine pagando muy pocos impuestos", dijo García Marín en Cooperativa.

El académico mencionó que "hay otro pacto -donde Chile no está participando- que tiene que ver con cuánto es el mínimo impuesto que las multinacionales tendrían que pagar", y el resultado general es que "si uno se resta de estas cosas, alguien se va a quedar con esos impuestos, (como) puede ser el país donde está la casa matriz" de una gran firma internacional.

En el caso de esta Convención, se trata de "un borrador que no está escrito, y Chile tenía una persona que estaba participando de la redacción".

Además, "recién el próximo año se iba a aprobar una propuesta en la mesa, que Chile podía firmar o no firmar".

El experto indicó que "restarse, en términos económicos, no genera ningún impacto: salirse no genera ni más ni menos ingresos para el Fisco", de modo que "esto es solamente una decisión más (bien) política acerca de si uno quiere o no participar de los grandes acuerdos".

Se encadena, de hecho, con otras decisiones de política exterior que ha tomado el actual Gobierno, como sacar a Chile del Movimiento de Países no Alineados y, en definitiva, "la verdad es que es difícil de entender", señaló el decano.