PPD plantea que proyecto que devuelve IVA también considere alimentos básicos, lentes y suplementos

A pocos días de que la Comisión de Desarrollo Social inicie la votación en particular del proyecto que establece una compensación por la compra de pañales y determinados medicamentos, la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) e independientes presentó un conjunto de indicaciones para ampliar el alcance del beneficio.

La propuesta incorpora nuevos productos considerados de primera necesidad, entre ellos alimentos de la canasta básica, anteojos y artículos oftalmológicos, fórmulas lácteas, suplementos vitamínicos y alimentos especiales destinados a personas con alergias o intolerancias alimentarias.

Según informó la bancada, las modificaciones fueron elaboradas tras solicitar un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional, el que estimó que el beneficio contemplado en el proyecto original alcanzaría un promedio de $3.534 mensuales por persona.

Entre las principales indicaciones figura la incorporación de una selección de productos de la canasta básica elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, incluyendo arroz, harina, pan, carnes, leche, yoghurt, huevos, aceites, sal y azúcar.

La propuesta plantea que la compensación pueda llegar hasta el equivalente al IVA pagado en estas compras, utilizando precios y niveles de consumo que serían definidos posteriormente mediante un reglamento.

Las indicaciones también consideran extender el beneficio a fórmulas lácteas y suplementos alimenticios para niños y niñas menores de tres años, dirigido a madres, padres y personas cuidadoras acreditadas. Además, se propone incorporar suplementos especiales para personas con alergias o intolerancias alimentarias.

En materia de salud visual, la bancada busca incluir anteojos ópticos y otros productos oftalmológicos para personas con patologías oculares, mientras que otra modificación incorpora suplementos vitamínicos destinados a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que los requieran por una condición médica.

"No queremos quedarnos solo en la crítica" de que el proyecto "era insuficiente"

El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Carlos Carvajal, cuestionó el alcance de la iniciativa y sostuvo que "nos caracterizamos por ser una bancada propositiva, por lo que no queremos quedarnos solo en la crítica de una iniciativa que es totalmente insuficiente, respecto a los más de cuatro mil millones de dólares que deja de percibir nuestro país por la megarreforma del Gobierno".

En tanto, el diputado independiente Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda, también criticó el proyecto impulsado por el Partido de la Gente y el Ejecutivo.

"Nosotros hemos advertido que es totalmente insuficiente y no da cuenta de la realidad que tiene el país la negociación del PDG con el Gobierno con respecto a la probable devolución de una parte de la compra de pañales o algunos medicamentos", afirmó.

Asimismo, agregó: "Nosotros vamos más allá y queremos ampliar los beneficios. Vamos a ver si el Gobierno tiene o no el verdadero interés de acoger las indicaciones para mejorar el proyecto de ley que está en tramitación".