Quiroz y rebaja de impuesto corporativo: "No es para los ricos; es para que las empresas inviertan"
Según el ministro de Hacienda, la iniciativa impactará a 150.000 firmas que sostienen el 50% del empleo nacional, inyectando liquidez directa para reactivación.
Resaltó que el cronograma de la reforma contempla que las pymes reciban "de inmediato" el beneficio tributario.
Ante los cuestionamientos de la oposición, el jefe de Teatinos 120 defendió la medida como una pieza clave para la recuperación económica.