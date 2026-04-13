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Tópicos: Economía | Impuestos

Quiroz y rebaja de impuesto corporativo: "No es para los ricos; es para que las empresas inviertan"

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según el ministro de Hacienda, la iniciativa impactará a 150.000 firmas que sostienen el 50% del empleo nacional, inyectando liquidez directa para reactivación.

Resaltó que el cronograma de la reforma contempla que las pymes reciban "de inmediato" el beneficio tributario.

Quiroz y rebaja de impuesto corporativo:
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Ante los cuestionamientos de la oposición, el jefe de Teatinos 120 defendió la medida como una pieza clave para la recuperación económica.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió este lunes al paso de las críticas de la oposición y rechazó que la propuesta de rebaja al impuesto corporativo esté diseñada para favorecer a las grandes fortunas.

La medida, eje central del Plan de Reconstrucción del Gobierno de José Antonio Kast, busca reducir el impuesto de primera categoría del 27% al 23% en un plazo de cuatro años para dinamizar la inversión y el empleo.

El secretario de Estado desestimó el sesgo elitista que se le atribuye a la reforma, destacando su alcance masivo en el sector productivo.

"Las empresas que van a estar afectas a esta rebaja de impuestos -que es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión, para que aumente el empleo- son 150.000 empresas... Ciento cincuenta mil, que emplean a la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja para los ricos; es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir", dijo Quiroz.

Asimismo, el titular de Hacienda resaltó la gradualidad del proyecto, subrayando que el diseño de la iniciativa prioriza el alivio financiero inmediato para los sectores de menor tamaño: "La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas", enfatizó.

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