Quiroz aseguró que ley miscelánea "tiene los elementos clave para volver a crecer"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este martes los cambios tributarios que impulsa el Gobierno durante su participación en el seminario "Nuevos vientos de la economía", organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo.

En una exposición de cerca de 30 minutos, el secretario de Estado abordó los desafíos fiscales actuales y respaldó las decisiones adoptadas por su cartera. Según explicó, el escenario económico responde tanto a factores estructurales de larga data como a contingencias recientes, que han obligado a tomar medidas "duras y poco comprendidas".

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la denominada ley miscelánea, iniciativa que contempla 43 propuestas y que actualmente se encuentra en fase de diálogo prelegislativo.

En ese contexto, Quiroz se refirió por un proceso amplio de conversación. "Voy a entrar con mucha preparación, ojalá habiendo hablado con el máximo de personas y habiendo recibido el máximo de opiniones", señaló el ministro, antes de agregar que el proyecto contiene "los elementos clave para volver a crecer".

Para el titular de Hacienda, el crecimiento económico es el punto de partida para enfrentar los problemas estructurales del país. "La solución definitiva de todos los problemas fiscales y sociales es recuperar el crecimiento", afirmó ante representantes del mundo empresarial.

Asimismo, destacó que la iniciativa no solo tiene un componente recaudatorio, sino también un impacto territorial. En esa línea, indicó que el proyecto contribuirá a procesos de reconstrucción y desarrollo en zonas rezagadas, mencionando a las regiones de Ñuble, Biobío y la provincia de Malleco.

Según explicó, la propuesta contempla mecanismos de recaudación en una primera etapa, para luego avanzar hacia un plan más amplio de desarrollo económico en distintos sectores.

El ministro también reiteró que los cambios al impuesto corporativo se implementarán de manera gradual, buscando equilibrar la necesidad de ingresos fiscales con la promoción de la inversión y el crecimiento.

Alza en la recaudación del CAE tras endurecimiento de cobros

En materia de educación, el ministro Quiroz puso énfasis en el impacto que han tenido las medidas del Gobierno respecto al pago del Crédito con Aval del Estado (CAE), particularmente en los segmentos de mayores ingresos.

Según explicó, luego de anunciar un mayor rigor en las estrategias de cobro, la recaudación diaria experimentó un aumento significativo, pasando de cerca de $30 millones a alrededor de $200 millones diarios.

El secretario de Estado planteó que este incremento evidencia un cambio inmediato en el comportamiento de los deudores, quienes comenzaron a regularizar suspagos ante la posibilidad de medidas más estrictas. En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento de los mecanismos de recuperación de estos recursos es clave para mejorar la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, enmarcó estas cifras dentro de una discusión más amplia sobre el financiamiento de la educación superior en Chile, donde instrumentos como el CAE y la gratuidad siguen siendo objeto de revisión.