Oposición unifica esfuerzos ante proyecto de Reconstrucción Nacional y su impacto ciudadano

En un movimiento coordinado, alcaldes de oposición se reunieron la mañana de este lunes con las mesas directivas de los partidos de izquierda y centroizquierda para analizar en profundidad el bullado proyecto de reconstrucción naciona impulsado por el Gobierno.

El objetivo principal fue abordar no solo la iniciativa en sí, sino también su repercusión directa en el costo de la vida de los ciudadanos y en los ingresos que perciben las municipalidades.

Diversos jefes comunales y agrupaciones progresistas se congregaron para coordinar sus estrategias ante desafíos nacionales. (FOTO: ATON)

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, resaltó la importancia de este encuentro, destacando que "aquí lo que hay es un compromiso de trabajo conjunto entre todos los actores".

"Hay que valorar la presencia también de alcaldes y alcaldesas independientes hoy aquí que se la están jugando con la gente", afirmó la legisladora, que subrayó la relevancia de proteger a los ciudadanos de las posibles consecuencias negativas de las medidas implementadas.

"Lo importante es defender que todas estas medidas no les peguen a los ciudadanos, que no le peguen a los chilenos y chilenas, y por eso hoy estamos viendo la posibilidad de tener un diálogo y una coordinación permanente entre todos los niveles para que, en el Parlamento, quienes estamos allí como senadores y diputados representemos la voz de la ciudadanía, que la encaran y la encarnan de primera fuente los alcaldes y alcaldesas", profundizó Vodanovic.

Este encuentro busca establecer un frente común para asegurar que la implementación del proyecto de reconstrucción nacional considere las necesidades y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a su impacto económico y la autonomía financiera de los municipios.

"Lo importante es defender que todas estas medidas no les peguen a los ciudadanos", aseguró la senadora Paulina Vodanovic (PS). (FOTO: ATON)

Suspendida la reunión entre el PS y el ministro García Ruminot

En paralelo, una reunión que fue agendada para esta jornada entre parlamentarios del Partido Socialista (PS) y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, fue finalmente suspendida.

Esta cita tenía como objetivo abordar detalles sobre diversas reformas legislativas.

Según Vodanovic, la cita había sido solicitada por la mesa directiva del PS, en contraposición a la versión de que el gobierno habría convocado a la bancada.

Respecto a la cancelación del encuentro, explicó que la directiva socialista tenía otras actividades programadas para el día, lo que imposibilitó su asistencia.