Reforma económica de Kast: Entre el diálogo político y la inclusión de la clase media

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast se prepara para presentar lo que ha denominado la "gran reforma económica" de su administración, un plan clave para la reconstrucción y reactivación del país.

Este proyecto, que se perfila como fundamental para el éxito gubernamental, será dado a conocer formalmente esta semana tras intensas jornadas de diálogo.

De todas maneras, se indicó que el diálogo se mantendrá activo en los próximos días con diversos encuentros: hay programada una reunión oficialista en Cerro Castillo en Viña del Mar, encabezada por el Mandatario, y el miércoles un desayuno con el Partido Nacional Libertario.

También se anunció una cadena nacional el mismo miércoles por la noche para que el Presidente pueda entregar los detalles del proyecto al país.

Con reuniones clave en La Moneda y Viña del Mar, la "gran reforma económica" de Kast busca consensos. La integración de la clase media se posiciona como un pilar fundamental del debate. (FOTO: ATON)

En este contexto de preparación y discusión, han surgido peticiones para asegurar que la reforma beneficie a todos los segmentos de la sociedad. Entre ellas, se destacó la solicitud del presidente de la Cámara Baja, el diputado UDI Jorge Alessandri, quien aseguró que "falta agregar un componente clave: la clase media beneficiada".

Respecto a este cuestionamiento, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que le "llama un poco la atención el comentario de Alessandri, porque aquí se abrió un canal de expresión el viernes que buscaba que uno llegara con propuesta y, por lo tanto, cuando Renovación Nacional se le abre espacio hacemos propuesta, y creo que esa es la forma".

Clave en la aprobación: las iniciativas del PDG, como restituir utilidades tributables y reducir el IVA farmacéutico, son evaluadas para fortalecer la reforma de crecimiento. (FOTO: ATON)

Mientras que su par de Republicanos Agustín Romero reiteró el compromiso de su bancada con la reactivación económica y la protección de la clase media, aunque pidió mayor claridad sobre las iniciativas específicas.

"Nosotros obviamente que estamos viendo un proyecto que reactive la economía y esos efectos claramente favorecen mucho a la clase media. Entonces, esto de medidas para la clase media quisiera que me lo definieran un poco más aquellas personas que la están promoviendo", analizó el parlamentario.

"¿Cuáles son las medidas para la clase media que se le ocurren? En ese ámbito nosotros las podemos discutir en el congreso en el proyecto y ver cómo lo enriquecemos", puntualizó.

Negociaciones clave para la reforma económica

En la antesala de la presentación de este proyecto, se intensifican las negociaciones y la búsqueda de consensos con distintas fuerzas políticas.

Una de las estrategias más viables que se baraja, según conocedores del Ejecutivo, es la incorporación de propuestas del Partido de la Gente (PDG) para asegurar los votos que tiene la bancada en la Cámara Baja.

Entre las sugerencias destacadas, se mencionan medidas concretas como restituir el fondo de utilidades tributables o eliminar el IVA a los medicamentos. Estas iniciativas buscan no solo generar adhesión, sino también aliviar la carga económica de la ciudadanía.

El diputado Jaime Coloma (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda, confirmó los acercamientos, asegurando que desde el oficialismo han "visto una muy buena disposición del Partido de la Gente, (por lo que) no descartamos que puedan ingresarse gran parte de sus propuestas y medidas en la próxima reforma de crecimiento".

"A mí me gustaría que se vean acogidas no solamente propuestas del PDG, sino que también del PPD y de la Democracia Cristiana. Nosotros hemos visto buena disposición de parte de ellos y con el fin de poder avanzar en una reforma de crecimiento en pro", indicó el parlamentario.

Gobierno de Kast aborda desafíos

El Presidente José Antonio Kast inició la semana con un Consejo de Gabinete centrado en establecer los desafíos a corto plazo de su administración, particularmente en lo que respecta a la inminente "gran reforma económica".

En cuanto a la bullada iniciativa, la ministra vocera, Mara Sedini, destacó la preocupación del Gobierno por las dificultades económicas que enfrentan muchas familias chilenas.

"La gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede poner un plato de comida en la mesa de su casa, que no le puede responder a sus familias, es un sufrimiento que está teniendo mucha gente en nuestro país y tenemos que atacarlo de manera rápida", enfatizó la autoridad.

Frente al sufrimiento ciudadano, el gobierno de Kast impulsa una reforma económica con enfoque social. La vocera Mara Sedini llama a la unidad para un proyecto que beneficie a todo el país. (FOTO: ATON)

Asimismo, la vocera hizo un llamado a la unidad y al consenso político para la aprobación de la reforma, subrayando el carácter inclusivo del proyecto.

"Más allá de demoras, lo que estamos haciendo es poder conversarlo con el objetivo que esto salga lo mejor posible y entender las distintas posturas, pero al mismo tiempo hacer un llamado para que todos los sectores aprueben este proyecto. En la discusión de la última semana lo que se ha hecho es conversarse y socializarse con los distintos actores, no solo con los parlamentarios, sino que con distintos gremios que también se ven afectados, distintas organizaciones, porque esto implica un proyecto país", analizó la autoridad.

Esta visión de la reforma como un "proyecto país" aspira a trascender las divisiones políticas en beneficio de la nación.