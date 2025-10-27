Síguenos:
Tópicos: Economía | Materias primas | Cobre

Cobre alcanza un nuevo máximo histórico impulsado por la tregua comercial EE.UU.-China

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El metal rojo superó su récord anterior en la Bolsa de Metales de Londres.

 ATON (referencial)

El valor llegó a los 4,98 dólares por libra.

El mercado global del cobre registró un destacado inicio de semana, con el metal rojo alcanzando un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres.

El 9 de octubre, el precio del cobre ya había marcado un hito, con la libra cotizando a 4,93 dólares. Sin embargo, durante este lunes, esa marca fue superada, llegando a los 4,98 de la divisa estadounidense por libra.

Este incremento, que representa un alza de 1,67% en el día, se enmarca en un contexto de distensión comercial. La clave detrás de este repunte es una nueva tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, la cual ha empujado el metal rojo al alza.

La relación entre las dos potencias económicas mundiales y sus políticas comerciales tienen un impacto directo en los mercados de commodities y, en particular, en un metal tan fundamental para la industria como el cobre.

Además, asociado a este buen desempeño del cobre, se observa una baja del dólar en el mercado interno.

