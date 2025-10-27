Cobre alcanza un nuevo máximo histórico impulsado por la tregua comercial EE.UU.-China

El mercado global del cobre registró un destacado inicio de semana, con el metal rojo alcanzando un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres.

El 9 de octubre, el precio del cobre ya había marcado un hito, con la libra cotizando a 4,93 dólares. Sin embargo, durante este lunes, esa marca fue superada, llegando a los 4,98 de la divisa estadounidense por libra.

Este incremento, que representa un alza de 1,67% en el día, se enmarca en un contexto de distensión comercial. La clave detrás de este repunte es una nueva tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, la cual ha empujado el metal rojo al alza.

La relación entre las dos potencias económicas mundiales y sus políticas comerciales tienen un impacto directo en los mercados de commodities y, en particular, en un metal tan fundamental para la industria como el cobre.

Además, asociado a este buen desempeño del cobre, se observa una baja del dólar en el mercado interno.