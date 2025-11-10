China aprobó acuerdo de asociación entre Codelco y SQM

El regulador antimonopolio de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) otorgó su aprobación para la asociación entre Codelco y SQM, que permitirá a Chile desempeñar un papel protagónico en la producción de litio a nivel global.

"El trabajo iniciado hace más de un año ha dado frutos gracias al compromiso y la rigurosidad de cientos de profesionales y directivos de ambas compañías. Para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética", señaló Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

"Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país", agregó.

Los pasos para lograr la asociación

Desde el anuncio del acuerdo entre Codelco y SQM en diciembre de 2023 y su formalización en mayo de 2024, ambas compañías han trabajado intensamente en el cumplimiento de las condiciones previas necesarias para concretar la asociación.

Entre los principales avances destaca la aprobación otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el 24 de abril de 2025. A ello se suman las aprobaciones de los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y buenas prácticas globales.

Asimismo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó la cuota de extracción de litio desde el Salar de Atacama correspondiente al período 2031-2060, asegurando la continuidad de la operación bajo un marco regulatorio claro y sostenible.

En forma paralela, ambas empresas han desarrollado un intenso diálogo con las comunidades que rodean el salar y Corfo desarrolló el proceso de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, garantizando la participación efectiva de las comunidades vinculadas al territorio.

También en estos meses, Corfo formalizó el contrato de arriendo de las concesiones mineras del Salar de Atacama con la filial de Codelco Minera Tarar SpA, para el periodo 2031-2060.

Con la autorización del SAMR de la República Popular China, se han obtenido todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional.

Así, a nivel local, sólo resta la toma de razón de los contratos Corfo-Tarar por parte de la Contraloría General de la República (CGR), trámite iniciado a mediados de septiembre y que debe concluir antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo.

Relevancia estratégica del acuerdo

La asociación entre Codelco y SQM representa un paso trascendental para Chile, ya que materializa la Estrategia Nacional del Litio y sitúa al país en una posición de liderazgo mundial en la producción de minerales críticos claves para el desarrollo de la electromovilidad y las energías limpias, pilares de la transición energética global.

Para Codelco, la asociación representa una ampliación natural de su portafolio hacia el litio. Esto complementa su histórica posición en el cobre y abre nuevas líneas de negocio con alto potencial de crecimiento y valor estratégico.

Para SQM, la alianza con Codelco asegura la continuidad operativa en el Salar de Atacama con criterios aún más estrictos en materia de eficiencia, innovación, sostenibilidad y colaboración con las comunidades bajo un modelo moderno de colaboración público-privada.

A nivel internacional, la asociación ofrece seguridad de suministro, combinando la solidez institucional de Codelco como principal empresa estatal de Chile, con la experiencia técnica, operativa y comercial de SQM en la industria del litio.