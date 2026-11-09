Cámara Baja aprobó en general el Presupuesto 2027, que avanzó a votación particular

Con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general,el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, dando inicio a una etapa de votación en particular que pondrá a prueba la mayoría oficialista en el Congreso.

La negativa en bloque manifestada por los comités opositores operó como una señal política de rechazo al diseño del erario fiscal.

El alineamiento en contra se dio con margen de maniobra, considerando que el trámite general no corría peligro y que, ante un eventual rechazo definitivo tanto en la Cámara Baja como en el Senado, la ley define que rija por defecto el proyecto original ingresado por el Gobierno.

Ahora, la Cámara Baja se prepara para sesiones que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes para resolver las 2.242 indicaciones ingresadas.

Gran parte de estas enmiendas corresponden a glosas de información periódica que se consolidarán en votaciones conjuntas, mientras que otras quedarán inadmisibles por reiteración o defectos de formulación.

La tramitación particular continuará durante extensas jornadas con la revisión de más de 2.200 indicaciones y la discusión en bloque de la partida de Educación. (FOTO: ATON)

Un punto neurálgico del debate será la partida del Ministerio de Educación, que fue repuesta íntegramente por el Ejecutivo tras haber sido rechazada en la Comisión Especial Mixta.

Dicho movimiento reglamentario dejó sin efecto todas las indicaciones presentadas previamente por los parlamentarios, obligando a la sala a votar la asignación en su totalidad -aprobándola o rechazándola- antes de su posterior revisión en el Senado.

Los cuestionamientos del ministro Quiroz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intervino al término de la sesión con un llamado a los parlamentarios para "tratar de ver si podemos llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado", cuestionado que la mayoría de ellos "hablan para el reel, hablan para las redes sociales".

"Quisiera invitarlos también a trabajar más colaborativamente. En lo que va en la fecha, hemos recibido 6.000 indicaciones sumando la Comisión Mixta y las que han ingresado en esta Cámara", afirmó también el jefe de la billetera fiscal.

La intervención de Quiroz terminó por tensar más el clima en un hemiciclo fuertemente polarizado.