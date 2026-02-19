Déficit fiscal: Diputados de derecha evalúan AC contra el ministro Grau

Las bancadas de diputados de la UDI, RN y el Partido Republicano amenazan con presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en respuesta a que la Administración Boric incumplió la meta fiscal por tercera vez, al registrar un déficit de 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

"Teniendo a la vista las condiciones de las arcas fiscales, si es que se hace un trabajo profundo de análisis por parte de los diputados, perfectamente podrían encontrar que hay más de una causal que puede apuntar hacia quienes han estado a cargo de Hacienda en el país", afirmó el presidente de Republicanos y senador electo, Arturo Squella.

El diputado RN Frank Sauerbaum comentó a El Mercurio que "el Gobierno ha tratado de bajar el perfil como siempre, pero (el guarismo) hace pensar que perfectamente podemos organizarnos para acusar al ministro Grau".

Ante el mismo diario, el subjefe de la bancada UDI, Felipe Donoso, planteó que existen antecedentes jurídicos e infracción a la Constitución en este caso, por lo que "solo tenemos que contar los votos para que dicha acción tenga buen resultado".

En tanto, la diputada de Demócratas Joanna Pérez indicó al matutino que prevé conformar una "comisión investigadora por esta grave situación, sin importar que en el futuro las actuales autoridades dejen de serlo", aunque no descarta que su tienda respalde un libelo.

Por ahora, Sauerbaum adelantó que RN está recolectando firmas para que, después del receso legislativo -el martes o miércoles de la primera semana de marzo-, se realice una sesión especial en la Cámara Baja sobre el déficit, y de concretarse, el ministro Grau será interpelado por los diputados.

Vallejo cuestiona mérito de la posible acusación

Consultada sobre esta posibilidad, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, relevó: "Los parlamentarios están en su legítimo derecho, está dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito".

En ese sentido, afirmó que el magro resultado tiene que ver con "los ingresos esperados; da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que paguen los grandes contribuyentes, o las empresas que no están pagando su impuesto en función de lo que se espera" para que el país crezca.

Dicho esto, la ministra reiteró que "este Gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro Gobierno, que es positivo: le estamos ahorrando alrededor de mil millones de dólares anuales en pago de intereses de deuda".

"Tenemos una deuda acumulada por debajo del promedio de la OCDE, de los países desarrollados", lo que a su juicio, demuestra que "aquí hubo una gestión responsable".