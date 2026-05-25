Dipres publicará hoy esperado Informe de Finanzas Públicas tras sucesivas postergaciones

Tras haber sido postergado en dos ocasiones debido a la realización del "Chile Day" en Nueva York y Toronto, así como por la tramitación de la megarreforma del Gobierno en el Congreso, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicará este lunes el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre del 2026.

Este documento técnico es clave para el ordenamiento económico del país, ya que -según explicó el organismo- contiene una actualización detallada del escenario macroeconómico y fiscal para el año en curso y establece las proyecciones del marco presupuestario de mediano plazo.

La Dipres añadió que este reporte realiza "un esfuerzo por incorporar la evolución y proyecciones de la deuda bruta del Gobierno central para un periodo de cuatro años".

Asimismo, el informe se hace cargo de actualizar los datos de ingresos, gastos, deuda pública y balance fiscal, integrando formalmente la cifra de crecimiento de -0,5% registrada entre enero y marzo, la cual ya había sido anticipada por el Banco Central en su informe de Cuentas Nacionales.

Un informe vital

Al respecto, el economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, destacó que el documento "nos va a dar una buena señal respecto de cuáles son los saldos iniciales con que se cuenta y respecto de cuál fue el rendimiento de la economía durante el primer trimestre".

"Es importante considerar que, en la medida en que conozcamos adecuadamente un saldo de inicio, podemos generar sobre él ciertas acciones de carácter administrativo o definir ciertos énfasis en la política pública", señaló el experto.

"En ese sentido, era vital contar con cifras precisas y no con estimaciones globales como las que se manejaban al término del Gobierno anterior", relevó Osorio.