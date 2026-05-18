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Tópicos: Economía | Crecimiento | Chile

Economía cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026, el peor resultado en 17 años

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Banco Central informó que los sectores agropecuario-silvícola, minero, manufacturero y pesquero contribuyeron al retroceso.

"Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad", reaccionó el biministro Daniel Mas, que llamó a que se apruebe la megarreforma.

Economía cayó 0,5% en el primer trimestre de 2026, el peor resultado en 17 años
 ATON (referencial)

La cifra es la peor desde el primer trimestre de 2009, cuando se registró un decrecimiento del 3,5%.

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La actividad económica del país cayó 0,5% durante el primer trimestre de este año según el Banco Central (BC).

De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales del ente emisor, la actividad durante el periodo enero-marzo se vio mermada por los sectores agropecuario-silvícola (-5,4%), minería (-3,1%), industria manufacturera (-2%) y pesca (-18,6%).

Por el contrario, los servicios personales registraron un alza del 2,4%.

Si bien se esperaba que el dato de crecimiento de los primeros tres meses del año fuera negativo, resultó ser más bajo. De hecho, constituye el peor resultado desde inicios de 2009, cuando se registró un retroceso de 3,5%.

Ante los números, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reaccionó en X: "Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridadRecuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas".

En esa línea, llamó "a que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el proyecto de Reconstrucción Nacional, para que Chile vuelva a ponerse en marcha".

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