Matthei insiste: Exigir transparencia de la deuda "no es condicionamiento; es esencial"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, elevó nuevamente la temperatura del debate fiscal al denunciar una supuesta deuda en el sector salud cercana a los 500 millones de dólares.

La acusación fue acompañada de una firme exigencia al Gobierno para que entregue la información contable "mínima" y transparente la situación financiera actual antes de que se inicie la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, cuya presentación pública por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se espera para este miércoles.

La declaración más resonante de Matthei, realizada el jueves pasado, fue inicialmente interpretada como un ultimátum, al señalar que "no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones".

Consultada el lunes sobre si su postura significaba un "condicionamiento" político, la candidata matizó: "No es un condicionamiento; es esencial", dijo.

La exalcaldesa defendió su postura apelando a la rigurosidad administrativa, asegurando que la transparencia de la deuda es un procedimiento fundamental en cualquier nivel de gestión.

"Cada vez que yo he estado en una institución pública, lo primero que se hace cuando se discute el presupuesto es dar la información de la deuda, de tal manera de que yo lamento que lo tomen de esa manera, pero cualquier persona que sabe cómo se tramita una Ley de Presupuesto o un presupuesto de un ministerio o un presupuesto de cualquier institución pública, incluso un presupuesto de una empresa privada, sabe que lo primero que uno pone sobre la mesa son las deudas", apuntó.

En un tono crítico hacia quienes cuestionan su demanda, Matthei deslizó que la resistencia del oficialismo se debe a la inexperiencia: "Yo creo que las personas que han hablado, en general, no saben bien cómo se tramita el presupuesto de cualquier institución", sentenció.

El emplazamiento de Matthei se produjo poco después de que el ministro de Economía, Álvaro García, fuera consultado sobre las críticas previas al proyecto que aún no se conoce. "Sería bueno que conocieran el Presupuesto para comentarlo", declaró.