Quiroz admitió que el Gobierno no alcanzará equilibrio presupuestario al término del mandato

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, publicó esta jornada el esperado decreto de política fiscal 2026-2030 y reconoció que el Gobierno no logrará alcanzar uno de sus principales objetivos y promesas de campaña: el equilibrio fiscal al final del mandato.

El decreto, que fija el rumbo de las finanzas públicas durante los próximos cuatro años con metas en la trayectoria del balance estructural y el ancla de deuda de mediano plazo, estima -en palabras del ministro- un déficit estructural para este 2026 de 2,6 puntos del PIB, seguido de un 1,8% en 2027, un 1,7% en 2028, un 1,6% en 2029 y un 1,5% en 2030.

Pese a ello, dichas metas "son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal. Sería muy difícil lograr la consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello", dijo el jefe de la billetera fiscal.

"Por eso, estas metas son logrables primeramente, y muy principalmente, recuperando el crecimiento económico. Los objetivos dependen fuertemente de la recuperación del crecimiento, proceso en el cual tenemos plena confianza en que va a ocurrir", sostuvo Quiroz.

El ministro agregó que se va a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del Gobierno central; y reiteró que la situación fiscal que encontraron fue "más compleja de lo previsto", con una Ley de Presupuestos "desfinanciada, con ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos".

Por último, Hacienda detalló además una estrategia integral de conducción económica con cuatro pilares: la recuperación del crecimiento; racionalización y reordenamiento del gasto; modernización de la gestión de la participación patrimonial del Estado en empresas públicas; y la gestión integral de activos y pasivos del fisco.

Experto: "Es mejor sincerar y decir lo que podemos tratar de lograr

Desde el mundo de los expertos se veía venir que el Ejecutivo descartase alcanzar el equilibrio presupuestario al año 2030. De todos modos, para el docente e investigador de la Universidad del Desarrollo (UDD), Carlos Smith, "es mejor sincerar eso y decir lo que podemos tratar de lograr".

"(Aquí hay) dos lecturas, y una tiene que ver con este acto de sinceridad y de poner sobre la mesa una meta creíble, gradual, más que decir cosas que saben que no se van a cumplir", dijo.

"Como el mercado castiga metas incumplidas -y llevamos bastante tiempo con metas incumplidas en muchas cosas-, es mejor sincerar eso y decir que esto es lo que podemos tratar de lograr, ¿no?", planteó el experto.

"De lo otro que uno se da cuenta es que ese 45% (de deuda del PIB) da muy poco espacio para en varios años gastar más o bajar impuestos sin financiamiento", reparó Smith.