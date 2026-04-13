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Tópicos: Economía | Pymes

Aerovet: La innovación chilena que facilita tratamientos respiratorios en mascotas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La kinesióloga Andrea Vargas detalló en Cooperativa su innovadora solución para mascotas con patologías respiratorias.

Explicó que el dispositivo destaca por su diseño anatómico, sustentabilidad y bajo costo, permitiendo una administración eficiente de fármacos inhalados.

Aerovet: La innovación chilena que facilita tratamientos respiratorios en mascotas
 Pixabay (referencial)

"Analizando el mercado, nos dimos cuenta de que había varias problemáticas para poder inhalar bien a las mascotas", sostuvo la profesional respecto a la motivación detrás del producto.

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Andrea Vargas, kinesióloga y creadora de Aerovet, presentó en Cooperativa su innovadora solución para mascotas con patologías respiratorias, consistente en aerocámaras plegables que se adaptan a distintos tamaños y razas de animales, optimizando la entrega de medicamentos.

En una nueva edición de Esa es la Idea, la profesional sostuvo que la iniciativa surgió
al "analizar el mercado, (pues) nos dimos cuenta de que había varias problemáticas para poder inhalar bien a las mascotas", motivo que la llevó a desarrollar mascarillas anatómicas que aseguran que el animal absorba el fármaco de manera correcta y segura.

Vargas aseguró que esta innovación no solo es práctica por su capacidad de plegarse, sino también porque "es mucho más asequible y eso hace que el público lo haya valorado y nos prefiera".

Con el respaldo de IncubaUdeC, Corfo y ProChile, la emprendedora señaló que Aerovet busca expandirse internacionalmente hacia Argentina y Colombia. Hoy trabajan en mejoras tecnológicas, como el uso de materiales antimicrobianos y válvulas sonoras que confirmen la inhalación efectiva, elevando el estándar de los insumos médicos veterinarios.

Finalmente, la kinesióloga reflexionó sobre su transición desde el servicio público hacia el desarrollo tecnológico privado:"Aeropro es una empresa que se dedica a desarrollar insumos médicos innovadores", enfatizó, invitando a otros profesionales a detectar necesidades reales y atreverse a emprender.

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