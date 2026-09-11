Corfo abrió convocatoria para más de mil becas de especialización en áreas estratégicas

Guillermo Vásquez, coordinador de la Unidad de Talento e Impulso Productivo de Corfo, detalló el lanzamiento de más de 1.300 becas destinadas a cerrar brechas de capital humano en sectores clave del país.

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, el representante del organismo estatal explicó que la iniciativa busca formar a técnicos y profesionales en ámbitos como bioeconomía, mercado de carbono e inteligencia artificial.

"Corfo cuenta con una serie de programas que llamamos 'Transforma', un instrumento que coordina el sector público, privado y la academia", puntualizó, destacando que el objetivo es preparar a los trabajadores ante la incorporación de nuevas tecnologías y modelos productivos en las empresas locales.

Respecto a las alternativas vigentes, Vásquez informó que se abrieron postulaciones online: "Este año vamos a sacar ocho cursos. Ya hemos sacado dos que suman alrededor de 500 becas, pero el resto se va a ir lanzando convocatorias de forma gradual. Las próximas debieran ser entre octubre y noviembre", subrayó.

Finalmente, la autoridad de Corfo resaltó los positivos antecedentes de estas capacitaciones, indicando que un 61 por ciento de los egresados aumentó su productividad, y enfatizó que las postulaciones se realizan a través del sitio web becascapitalhumano.cl en fechas que vencen a fines de septiembre.