El plan de la Cámara de Comercio de Santiago para el impulso gremial al ecosistema startup
En esta nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Julia Vergara, gerenta de Innovación de la CCS, destacó el rol de la organización para conectar con grandes empresas.
La iniciativa busca fortalecer la competitividad de los modelos de negocio locales mediante la visibilización y el networking estratégico entre diversos actores del mercado.
"El emprendimiento es un motor de crecimiento para el país y como Cámara debemos generar las condiciones adecuadas", señaló Vergara sobre el propósito de la entidad.