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Tópicos: Economía | Pymes

El plan de la Cámara de Comercio de Santiago para el impulso gremial al ecosistema startup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En esta nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Julia Vergara, gerenta de Innovación de la CCS, destacó el rol de la organización para conectar con grandes empresas.

La iniciativa busca fortalecer la competitividad de los modelos de negocio locales mediante la visibilización y el networking estratégico entre diversos actores del mercado.

El plan de la Cámara de Comercio de Santiago para el impulso gremial al ecosistema startup
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"El emprendimiento es un motor de crecimiento para el país y como Cámara debemos generar las condiciones adecuadas", señaló Vergara sobre el propósito de la entidad.

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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Julia Vergara, gerenta de Innovación de la Cámara de Comercio de Santiago, abordó cómo la entidad potencia a las startups. La ejecutiva explicó que buscan mejorar la competitividad de los negocios mediante redes de colaboración efectiva.

Vergara resaltó programas como Made in Chile y Match. Según la experta, estas herramientas permiten que "las empresas grandes, que quieren ser más ágiles, hagan partners con emprendedores". Así, se generan soluciones innovadoras para desafíos complejos en diversas áreas del comercio actual.

Otro pilar son los directorios colaborativos, donde socios comparten conocimientos. "Ponemos a disposición la materia gris que hoy tenemos en nuestra red", afirmó Julia. Esta instancia permite a las pymes acceder a asesoría estratégica de alto nivel para acelerar su toma de decisiones.

Finalmente, Vergara invitó a sumarse a este club que ya reúne a más de dos mil integrantes. Bajo el lema "socios al centro", la CCS reafirma su compromiso con la innovación como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de todo Chile.

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