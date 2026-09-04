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Tópicos: Economía | Pymes

Emprendimiento femenino: Las barreras que impulsan a las chilenas a iniciar negocios propios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

María José Madariaga, directora ejecutiva de Fundación Crecer, analizó en Cooperativa la brecha de género y la falta de oportunidades laborales para mujeres.

La especialista detalló cómo las tareas de cuidado y la necesidad de subsistencia diaria condicionan el éxito de las microemprendedoras en sectores vulnerables de nuestro país.

Emprendimiento femenino: Las barreras que impulsan a las chilenas a iniciar negocios propios
 ATON (referencial)

"El 80% de las microemprendedoras lo hacen en soledad, gestionan solas todo el proceso productivo", destacó Madariaga sobre el aislamiento que enfrentan estas jefas de hogar.

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María José Madariaga, directora ejecutiva de Fundación Crecer, abordó en Cooperativa la realidad del emprendimiento femenino en Chile y señaló que muchas mujeres se ven empujadas a esta ruta por la falta de alternativas y la pesada carga de las tareas de cuidado.

En una nueva edición de Esa es la Idea, la experta indicó que el 60% de las mujeres formalizan negocios por carencias económicas, ya que "la realidad (de ellas) tiende a ser menos feliz, una situación de contexto que las empuja a emprender a autoemplearse para poder generar ingresos".

Madariaga enfatizó que la informalidad es otro desafío crítico donde las condiciones son más extremas para las jefas de hogar y explicó que, en estos casos, las labores suelen ser múltiples y vinculadas a la supervivencia: "Son actividades desperdigadas dependiendo del momento muy ligado a la subsistencia".

La socióloga subrayó que Fundación Crecer apoya a estas personas mediante herramientas administrativas, alfabetización digital y acompañamiento para que las mujeres dejen de gestionar sus procesos productivos en total soledad, puesto que "el 80% de las microemprendedoras gestionan solas todo el proceso productivo".

Finalmente, resaltó el cambio cultural respecto al rol femenino frente a su propio proyecto, ya que "existe una disposición de saberse y asumirse como la jefa", una transformación que -a su juicio- permite que el trabajo independiente sea una herramienta real para mejorar la calidad de vida familiar.

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