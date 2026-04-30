Fosis y Sercotec conmemoraron Día del Emprendimiento con feria y fondos concursables

Dos entidades públicas, Fosis y Sercotec, conmemoraron el Día del Emprendimiento con una feria y el lanzamiento de convocatorias para fondos concursables, orientadas ambas iniciativas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) celebró la fecha con la llamada ExpoFOSIS en el Paseo Bulnes -frente a La Moneda, que abierta hasta este jueves 30 de abril ofrece innovadores productos, de 15 emprendedoras de la Región Metropolitana.

Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), en tanto, apuntó a la plataforma digital Chile Emprende, donde "los emprendedores pueden encontrar los diversos programas y alternativas públicas para iniciar y fortalecer sus negocios, y la apertura del Capital Semilla Emprende, fondo concursable nacional que otorga financiamiento y acompañamiento especializado para la creación y formalización de empresas".