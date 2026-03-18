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Tópicos: Economía | Pymes

Gran Feria de Capacitación confirma su edición 2026 en la Estación Mapocho

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Gran Feria de Capacitación confirmó su edición 2026 en el Centro Cultural Estación Mapocho, consolidándose como el encuentro de formación gratuita más importante del rubro de la construcción en Latinoamérica.

Nuevamente con formato híbrido, el evento espera congregar a 25 mil asistentes presenciales y a más de 160 mil personas a través de su plataforma digital; con una oferta académica que contempla más de 170 capacitaciones gratuitas en áreas como gasfitería, electricidad, sistemas constructivos y sostenibilidad.

  • Fecha: 16, 17 y 18 de abril de 2026, de 9:00 a 18:00 horas
  • Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho (presencial) y granferiadecapacitacion.cl (online)
  • Valor: Inscripción y capacitaciones completamente gratuitas
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