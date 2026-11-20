El Barrio Yungay albergará este sábado la quinta versión del Mercado Colores, un evento autogestionado por el comercio barrial que conmemora un año desde su estreno y que reunirá a más de 150 expositores, cinco escenarios artísticos y múltiples comparsas itinerantes en pleno casco patrimonial de Santiago.

La jornada, impulsada por la Asociación Gremial de Bolicheros (Distrito Yungay) en colaboración con organizaciones locales y el apoyo estatal, busca congregar a vecinos, turistas y familias completas. Originalmente fijada para el pasado 31 de octubre, la actividad debió trasladarse debido a los pronósticos meteorológicos.

En entrevista con Esa es la Idea en Cooperativa, la vicepresidenta de la Asociación Gremial de Bolicheros de Barrio Yungay, Claudia Sabat, destacó que el despliegue contempla intervenciones artísticas en cinco puntos estratégicos del barrio, cada uno con una identidad propia que abarcará desde folclore chileno hasta música de inspiración medieval y espectáculos infantiles.

"Tenemos cinco escenarios. El escenario que va a estar frente al (restaurante) Huaso Enrique; después está Maipú con Huérfanos, que es en toda la esquina; en Esperanza a mitad de cuadra el otro; en Libertad con Compañía va a estar el cuarto escenario; y el quinto espacio escénico va a estar al frente del Teatro Novedades en calle Cueto. En cada uno de ellos una programación artística muy variada", destacó la dirigente.

A estas tarimas se sumarán intervenciones para la niñez, además de comparsas y dinámicas móviles a lo largo de toda la tarde.

Asimismo, se dio cuenta que uno de los principales sellos del Mercado Colores es su proceso de selección, el cual descarta productos de reventa masiva y prioriza piezas manufacturadas de creadores locales, una alternativa estratégica ante las compras de fin de año.

El cronograma pormenorizado y el catálogo digital de expositores se encuentra disponible en la cuenta oficial de Instagram @mercadocoloresdeyungay.