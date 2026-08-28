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Tópicos: Economía | Pymes

Presencial y digital: colecta de Fundación Crecer busca reunir $40 millones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Fundación Crecer lanzó su colecta 2026, que se realizará entre los días 28 de agosto y 4 de septiembre, con el objetivo de sumar 40 millones de pesos para la financiación de microcréditos, capacitación, acompañamiento social y redes de apoyo para personas que generan sus propios ingresos y buscan fortalecer la economía de sus hogares.

La ONG, que cuenta con nueve grupos de emprendedores activos y 135 participantes en siete comunas de la Región Metropolitana, dispondrá de voluntarios en distintos puntos de la capital.

Además, la colecta contempla una plataforma digital, a través de colectacrecer.donando.cl, donde se puede aportar a través de diversos medios electrónicos.

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