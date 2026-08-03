Pyme Day, el primer evento de ventas online dedicado a pequeñas y medianas empresas en Chile

La directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Yerka Yukich, abordó en Cooperativa los alcances del Pyme Day by Mercado Pago 2026, el primer evento de venta online dedicado exclusivamente a pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa, que comenzó este lunes 3 y se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto, reúne a 86 marcas de diversos rubros, bajo el "gran objetivo de potenciar a las pequeñas y medianas empresas de todo Chile", señaló la ejecutiva en Esa es la Idea.

"Sabemos que han sido momentos difíciles de la economía. Entonces, es una manera de visibilizar otro tipo de marcas, y focalizarnos en las que son más pequeñas y potenciarlas. Y en estas primeras horas del evento, hemos tenido muy buenos resultados", aseguró.

Dado el escenario económico actual, Yukich resaltó el dinamismo de las ventas digitales: "En el primer trimestre de este año, el comercio electrónico creció un 10%, y esa es una razón para potenciar esto, porque sabemos que está apalancando el crecimiento de los participantes".

Al cierre, la ejecutiva destacó el eventual impacto del evento en el "posicionamiento y tráfico que (las pymes) vayan a recibir, y es importante que las marcas que están participando mantengan la comunicación y contactos fidelizados, para capitar ese tráfico de aquí a fin de año".