Start-Up Chile enfrenta la brecha de género con financiamiento inclusivo y alista nueva convocatoria nacional

Con más de 3.000 emprendimientos de 98 países apoyados desde su creación en 2010, bajo la tutela de Corfo y el Ministerio de Economía, Start-Up Chile -la primera aceleradora pública del mundo- expande hoy su estrategia hacia el despliegue territorial y soluciones de base científico-tecnológica.

En entrevista este lunes con Esa es la Idea en Cooperativa, la directora ejecutiva del programa, Javiera Araneda, explicó que buscan "atraer el mundo a Chile y llevar tecnologías de Chile para el mundo".

Para reforzar este trabajo, Start-Up Chile abrirá el próximo 2 de noviembre las postulaciones para sus tres líneas de financiamiento -Build, Ignite y Growth-, implementando cuotas obligatorias y cofinanciamiento preferencial mediante el plan Female Founder Factor con el fin de revertir un diagnóstico crítico: las startups lideradas por mujeres captan apenas el 3% del capital de riesgo privado en el mercado.

Araneda identificó la disparidad de género y la competitividad regional como los principales desafíos del ecosistema innovador, "sobre todo pensando en emprendimientos tecnológicos, en los que hay menos fundadoras que fundadores de startups (...) Ésa es una brecha importante que, desde Start-Up Chile, buscamos abordar".

"Creo que está el cómo nos mantenemos competitivos, sobre todo dentro de la región de Latinoamérica, porque, si bien fuimos la primera aceleradora pública, hoy día en el mundo hay varias otras más que siguieron ese camino", puntualizó la experta, que indicó también que, para acortar esta brecha, el organismo público aplica políticas afirmativas directas en los procesos de selección y distribución de recursos en cada nivel de aceleración.

"Es una iniciativa transversal a nuestros tres programas, Build, Ignite y Growth, y lo que buscamos es visibilizar la relevancia del impacto femenino en la ecuación del emprendimiento. En el fondo, decir: no da lo mismo que las mujeres seamos parte o no seamos parte dentro del mundo del emprendimiento, del ecosistema y específicamente de las startups. Entonces, buscamos visibilizar la relevancia de que haya equipos diversos. Hemos visto con datos que los equipos diversos, donde hay mujeres dentro del equipo, tienen mejores ventas, tienen mejores tasas de supervivencia, pero vemos también que acceden a menos capital", explicó la representante de Start-Up Chile

Build, Ignite y Growth

El proceso de postulación semestral que iniciará en noviembre estará disponible para proyectos de base tecnológica y científico-tecnológica, acorde a su nivel de madurez financiera y operativa.

Las bases e inscripciones estarán disponibles a través del sitio web oficial de Start-Up Chile y en las redes sociales de la institución y de Corfo.