Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, detalló en Cooperativa la estrategia tecnológica comunal que destina un inédito 0,5% presupuestario a biotecnología y despliega pilotos municipales de inteligencia artificial.

Aprobada unánimemente por el concejo, la estrategia supera el 0,38% destinado a nivel nacional en esa área: "No conozco un municipio en Chile que destine 0,5% de su presupuesto municipal en ciencia, innovación y tecnología", afirmó el jefe comunal.

En una nueva edición de Esa es la Idea, Gárate explicó que buscan superar la dependencia de materias primas y la trampa del ingreso medio, señalando que, frente al cortoplacismo, "con voluntad política sí podemos apuntar a soluciones que sean más estratégicas".

Destacó que con Startup Lab Patagonia proyectan acompañar a más de cien emprendimientos en laboratorios propios, superando altas barreras de entrada. "Eso es lo que estamos haciendo nosotros, apostando por impulsar la industria del conocimiento desde acá, desde el sur de Chile", sostuvo.

Asimismo, señaló que el municipio aplica inteligencia artificial en permisos de edificación y gestión de emergencias para reducir burocracia, ya que -según advirtió- "las instituciones públicas debemos adaptarnos de manera rápida a esta revolución tecnológica", ante el riesgo de que sus servicios queden obsoletos.