Tres millones para emprender: lanzan fondo concursable para desempleados

"Capital Semilla Modo Empleo" se denomina el nuevo fondo concursable que lanzó Sercotec, enfocado en personas desempleadas, y con el objetivo de que puedan formalizar o iniciar emprendimientos.

El subsidio se enmarca en la Mesa Interministerial por el Empleo, que a través de diversos instrumentos espera crear 50 mil nuevas plazas laborales, según la proyección del Gobierno.

En una primera etapa, el fondo beneficiará a 583 emprendedores con un subsidio no reembolsable de 3 millones de pesos, "además de asesoría especializada para implementar un plan de trabajo orientado a la puesta en marcha de una empresa formal".

El beneficio está enfocado en jóvenes (entre 18 y 29 años), mujeres (de 30 a 54 años) y adultos sobre los 55 años, enfrentando así el escenario de alto desempleo que mantiene a más de 980 mil personas sin un trabajo.

¿Cómo postular al Capital Semilla Modo Empleo?

Las postulaciones al nuevo Capital Semilla Modo Empleo se realizarán a través del sitio www.sercotec.cl, desde el mediodía de este 25 de agosto y hasta el 8 de septiembre.

Para postular, las personas deberán estar entre los grupos priorizados -jóvenes, mujeres y mayores de 55 años- y completar los formularios respectivos, previo registro en el portal del Sercotec.