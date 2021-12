Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio constató que al menos ocho de cada 10 empresas del sector no ofrecerán promociones para las compras por Navidad. El sondeo, que consultó a actores que representan a 895 locales, arrojó que sólo un 9,5% dice que bajará los precios, un 50% no lo hará y otro 29% lo ve "poco probable". "En esta Navidad, dada la fuerte demanda por la alta liquidez de los hogares, junto con un aumento en los costos, no se esperan mayores promociones u ofertas", explicó Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la CNC. Dados los factores descritos, "los actores del sector no ven incentivos para hacer grandes ofertas y, por otro lado, tampoco se esperan grandes contrataciones temporales, como en otros años", complementó Silva. De todos modos, el 69,8% de las empresas prevé mayores ventas que en 2020, año que ya fue positivo para el sector.

