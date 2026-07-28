Advierten inminente alza en precio de hortalizas, leche y carne por estragos del temporal en el sur

El bolsillo de los consumidores sufrirá el impacto del reciente sistema frontal que afectó a la zona sur del país.

Las severas inundaciones, pérdida de cultivos y destrucción de infraestructura productiva en las regiones de Los Ríos y La Araucanía derivarán en un incremento sostenido en los precios de las hortalizas, la leche y la carne en las próximas semanas.

El colapso de cauces hídricos y las inclemencias meteorológicas devastaron importantes predios agrícolas en el sur del país.

Al respecto, Camilo Guzmán, presidente de los Agricultores Unidos, detalló que "el temporal dejó praderas anegadas, forraje perdido e invernaderos en el suelo", por lo que, "en las próximas semanas, esto se traduce en hortalizas más caras y en presión sobre el costo de producir leche y carne".

Más allá del evento climático, desde el gremio apuntaron a que el origen de esta crisis alimentaria y productiva radica en problemas estructurales del mercado que impiden a los agricultores prepararse ante estas emergencias.

Las recientes lluvias e inundaciones registradas en el sur del país tendrán un impacto directo en el bolsillo de los consumidores debido al inminente encarecimiento de los alimentos. (FOTO: ATON)

"El daño de fondo es otro: este evento estaba anunciado hace mucho tiempo y el campo lo enfrentó descapitalizado, porque cuando el precio lo fija un comprador único, el precio miente. Y un precio que miente no deja margen para invertir ni adaptarse. No pedimos subsidio, pedimos precios honestos que le permitan sobrevivir al que produce los alimentos en este país", puntualizó Guzmán.

Daños territoriales y llamado a la prevención

A la pérdida de forraje y hortalizas se suma un escenario complejo en las zonas rurales, donde persisten cortes de energía eléctrica en sectores como la provincia de Malleco.

Mientras que en comunas como La Unión, Panguipulli, Futrono y Valdivia la acumulación de agua obligó a suspender las clases escolares y causó graves afecciones a familias locales.

Ante este contexto, desde el sector productivo recalcaron que no se está solicitando asistencia asistencialista al Estado, sino la posibilidad de competir en condiciones de equidad comercial y una gestión preventiva eficiente.