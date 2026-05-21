Comité de ministros aprobó tres proyectos de inversión que suman US$2.828 millones

En su séptima sesión durante el Gobierno de José Antonio Kast, el comité de ministros confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables de tres proyectos de inversión que suman 2.828 millones de dólares.

El comité, liderado por el ministro de Medio Ambiente (s), José Ignacio Vial, aprobó la RCA de la iniciativa minera Ciclón Exploradora; la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Volta, y el de desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1, consignó La Tercera.

No obstante, quedó pendiente de revisión el proyecto denominado "Regularización de Obras de Habilitación, Construcción de Equipamientos y Operación de Parcelación Punta Puertecillo" de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada en la Región de O'Higgins.

La cartera destacó mediante un comunicado que "con esto, en menos de dos meses y medio de gestión, el órgano ya ha destrabado 12 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes para ser revisados por la instancia y que cuentan con un monto de inversión de más de US$6.200 millones".

"Entre ellas se cuenta una línea de transmisión eléctrica, proyectos mineros, de energía renovable, de hidrógeno verde, de transporte público, de control aluvional e inmobiliarios", precisaron.

Asimismo, el ministro Vial enfatizó que "tenemos el compromiso de agilizar los procesos de evaluación ambiental, entregando certezas a todos los actores, con el foco en proceder siempre con los más altos estándares técnicos".

La instancia estuvo integrada, además de Vial, por los ministros May Chomalí (Salud); Daniel Mas (Economía, Fomento y Turismo, y de Minería); Jaime Campos (Agricultura), y Ximena Rincón (Energía), quienes rechazaron las reclamaciones a los proyectos.

El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, destacó la agilización del trabajo: "El comité ha sesionado cinco veces en menos de 50 días, revisando 12 proyectos (...) También estamos cumpliendo, en paralelo, las reclamaciones que resuelve el propio SEA, por lo que estamos avanzando en el cumplimiento del mandato del Presidente en destrabar iniciativas de inversión que se encontraban con recursos administrativos pendientes".

Proyectos

La instancia revisó la reclamación del proyecto Minero Ciclón Exploradora, ubicado en las regiones de Antofagasta y Atacama. Con una inversión estimada de 125 millones de dólares, su objetivo es la explotación de dos minas subterráneas con el fin de obtener el beneficio de minerales polimetálicos, principalmente cobre, zinc, plata, plomo y oro, estimando una vida útil de 16 años de operación.

Asimismo, se analizó la Planta de Hidrógeno y Amoníaco Verde Volta, con una inversión de 2.500 millones de dólares. Ubicado en la Región de Antofagasta, contará con una producción nominal de 620.000 toneladas al año de amoníaco, que será transportado mediante un ducto hacia uno de los terminales del sector portuario de Mejillones, desde donde será distribuido. En cuanto al hidrógeno, se contempla una producción máxima de 110.000 toneladas anuales. Igualmente, se considera la habilitación de una planta solar fotovoltaica de 600 MW, en un área aproximada de 900 hectáreas.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, recalcó que "el hidrógeno y el amoníaco verde son una increíble posibilidad para Chile. Como hemos dicho en otros momentos, hoy por hoy representan aún una tecnología cara, por lo que pierde competitividad en el mercado, pero eso no significa que no debemos avanzar en proyectos como estos que además significan empleo para los chilenos y chilenas".

Por último, se aprobó el desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1 en la Región Metropolitana, que contempla una urbanización de 224,26 hectáreas de superficie, para 1.183 viviendas y equipamientos al oriente del estero Lampa en la comuna de Pudahuel, a lo que se sumarán obras de acceso y la puesta en valor de la Laguna Las Lilas. El monto de inversión es de 203 millones de dólares.

El gerente general de Inmobiliaria Las Lilas, Sergio Espejo Yaksic, celebró que "la decisión representa un respaldo a una visión de desarrollo urbano que busca integrar vivienda, empleo, conectividad y naturaleza en un mismo territorio. Urbanya está pensado para el largo plazo y busca aportar a una mejor calidad de vida para la zona poniente de Santiago".