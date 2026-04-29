Día del Emprendimiento: Nuevas herramientas frente a emergencias ambientales

En el marco del Día Nacional del Emprendimiento, Charlotte Tabary, coordinadora de Agrotech Studios, conversó con Cooperativa sobre un programa que busca impulsar a emprendedores a enfrentar el cambio climático, validando sus innovaciones tecnológicas en el sector agrícola nacional.

En conversación con Esa es la Idea, Tabary explicó que Agrotech Studios forma a 40 emprendedores nacionales en startups tecnológicas -Agtech y Climatech- para mitigar problemas ambientales. Con ello, aseveró, busca apoyar a "founders (emprendedores) que tienen un perfil muy científico" para que logren "salir adelante con sus soluciones".

La formación dura ocho semanas y se enfoca en emprendimientos con base científico-tecnológica: "Buscamos equipos que tengan un entendimiento muy importante del problema", señaló la coordinadora. El objetivo es que la ciencia académica se convierta en una "herramienta real" en el mercado.

La diversidad de proyectos incluye bioinsumos contra la contaminación de suelos y gestión de datos. El programa permite a los seleccionados "validar si la solución responde a un problema real". Así, se fomenta una nueva generación de negocios con conciencia ambiental y eficiencia.

Mediante sesiones presenciales y mentorías, el equipo de Tabary aplica metodologías como el design thinking (pensamiento del diseño, término utilizado para un proceso de innovación). Esto permite que los emprendimientos logren una "aterrización con el usuario", logrando que las ideas brillantes impacten directamente en la sustentabilidad del sector agropecuario a largo plazo.