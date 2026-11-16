Jiménez y su balance tras liderar la CPC: "afinidad promercado" con el Gobierno y foco en inversión

Tras finalizar sus dos años al mando de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez afirmó tener mayor afinidad con la actual administración de Gobierno debido a su enfoque "promercado" y destacó los consensos alcanzados para destrabar proyectos de inversión y reducir impuestos corporativos, en un balance de gestión donde además admitió el alto costo personal que demandó liderar el gran empresariado en un régimen 24-7.

En conversación con La Tercera, la economista reflexionó sobre los alcances de presidir la multigremial y el rol activo que cumplió en el diseño de debates estructurales.

"Estoy muy agradecida. Es un privilegio haber liderado estos dos años esta institución. La CPC es un lugar privilegiado desde el punto de vista de capacidad de incidencia en la discusión de política pública, en el rol del sector privado y sus necesidades para invertir", destacó Jiménez.

Asimismo, reveló que "lo difícil siempre es la intensidad, el tiempo, la exposición que este cargo tiene. Es un trabajo 24-7 con mucha exposición pública. Hay un costo familiar, con las amistades".

Diálogo técnico intergubernamental y trabajo territorial

Durante su paso por el liderazgo empresarial, Jiménez enfrentó la transición entre dos periodos presidenciales distintos.

En ese sentido, afirmó que su "mayor satisfacción es haber podido transitar de un gobierno a otro con una buena relación con las autoridades, basado siempre en una vinculación desde lo técnico, desde la evidencia, aún con miradas muchas veces muy divergentes".

Jiménez resaltó haber mantenido un diálogo técnico con las autoridades pese a sostener "miradas muchas veces muy divergentes". (FOTO: ATON)

"También fue satisfactorio haber hecho una red junto con nuestras seis ramas a lo largo del país para apoyar y amplificar la voz de nuestras regiones. También destaco nuestra participación en nuestras causas sociales", puntualizó la saliente líder de la CPC.

Afinidad ideológica y el rol del sector privado

Al ser consultada por el vínculo con el Ejecutivo y el cambio de ciclo político, la expresidenta de la CPC reconoció una mayor cercanía de principios económicos con las autoridades en ejercicio respecto a la función del capital privado en el crecimiento.

"Hay una mirada más promercado. En ese sentido, tenemos más afinidad con una administración como la actual que con la administración anterior en el sentido estrictamente de cuál es el rol del sector privado en la sociedad", enfatizó.

Permisos sectoriales y competitividad tributaria

En el plano legislativo y de atracción de inversiones, la economista abordó los debates en torno a la burocracia estatal que dificulta el desarrollo de faenas y la carga tributaria empresarial.

Al respecto, recordó que "en la administración anterior apoyamos todo lo que fue la ley de permisos sectoriales, porque vimos que en eso había un consenso de que hoy Chile se había convertido en el país más engorroso de la OCDE para sacar adelante el proyecto de inversión".

Jiménez afirmó tener mayor sintonía con la actual administración por contar con "una mirada más promercado". (FOTO: ATON)

También indicó que "en la administración anterior también partieron con la idea de subir impuestos corporativos y llegaron a la convicción, con el propio ministro Mario Marcel, de que Chile había perdido competitividad tributaria y se requería una baja de impuestos. Él (Marcel) pensaba, entonces, que tenía que ser compensado, lo que es una discusión legítima".

Finalmente, la dirigencia empresarial saliente remarcó que "tenemos una administración que aprobó una Ley de Reconstrucción con rebajas tributarias y está haciendo ese esfuerzo de equilibrio fiscal a través de reducción de gastos".