Gobierno y Municipio de Puerto Montt impulsan diálogos para reformar la ley lafkenche

La Municipalidad de Puerto Montt participó en la reciente jornada de "Diálogos para el Futuro del Borde Costero", un encuentro convocado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), para reflexionar sobre la aplicación de la ley lafkenche y buscar consensos para modificar su reglamento.

Durante la actividad, que reunió a parlamentarios, pescadores artesanales y representantes de la industria salmonera, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, sostuvo que "esta ley nació con muy buenas intenciones, (pero) ha tenido muy malos resultados".

"Esta es una oportunidad, por primera vez, en la cual podemos consensuar y converger en modificaciones profundas, tanto a la ley como al reglamento, que nos permitan dar certezas al sector", enfatizó.

Plan Salmón 2050

El jefe comunal también aprovechó la instancia para expopner los pilares del Plan Salmón 2050, proyecto desarrollado en conjunto con la Universidad San Sebastián, que busca dotar de una estructura de certeza jurídica a una industria que es motor de la zona.

"Cuando digo sector no solamente a la acuicultura de los salmones, sino que también a los mitílidos. Hay que recordar que Puerto Montt y la Región de Los Lagos es la productora número uno de mitílidos a nivel mundial; a los pescadores, a los recolectores de orillas y a la misma inversión pública. Si queremos realizar inversión pública necesitamos que no exista ninguna Ecmpo (Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios) alrededor", puntualizó el alcalde.

El alcalde destacó que una de las propuestas emanadas del Plan Salmón 2050 busca que la determinación del uso consuetudinario del borde costero no recaiga en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), sino que sea resuelta por los tribunales de justicia mediante procedimientos no contenciosos, garantizando así una mayor imparcialidad y rigor jurídico.

Gobierno: Ley "ha demostrado importantes problemas"

Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, explicó que el objetivo del taller fue "recabar insumos, opiniones, propuestas para poder seguir avanzando en esta idea que tenemos de modificar y mejorar la Ley Lafkenche".

"Es una ley que nació con una buena intención, pero que en su aplicación, sobre todo en los últimos años, ha demostrado importantes brechas y poblemas, desafíos que hoy como Gobierno nos queremos hacer parte y que queremos mejorar en el corto y mediano plazo", agregó.

La autoridad subrayó que "esta idea es trabajar sobre propuestas que ya existen, que ya se están discutiendo en el Parlamento. Hay una moción presentada por senadores, bastante transversal, liderada por el senador (Fidel) Espinoza, entre otros".