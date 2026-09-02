Industria pesquera calcula pérdidas de 430 millones de dólares anuales por robos

Macarena Cepeda, presidenta de la agrupación gremial de Pescadores Industriales del Biobío, aseguró que los robos que sufre el sector en Chile provocan pérdidas por 430 millones de dólares al año.

"A nivel nacional estamos hablando de 430 millones de dólares anuales en pérdidas: no en evasión tributaria, (sino) en pérdidas, en robos, y si eso lo llevamos al jurel y a las merluzas principalmente, podríamos estar hablando fácilmente de que la mitad de esas pérdidas están asociadas a la Región del Biobío", dijo Cepeda.

La dirigente llamó a "ser conscientes de que el crimen organizado está instalado en materia de pesca ilegal", y la situación requiere "constituir un trabajo público-privado intersectorial para certificación de todos los desembarques, trazabilidad digital y tecnología en la acreditación".

"Hay mucha falsificación de documento físico. Por lo tanto, tenemos que utilizar la tecnología y usar la coordinación intersectorial para abordar este problema", insistió Cepeda.

En lo que respecta a la Región del Biobío, si bien el jurel y la merluza son los productos más "apetecidos" por las bandas, también está entre las víctimas el salmón, que llega vía camiones, pero muchas veces no alcanza su destino, pues los interceptan a la altura de Mulchén y Los Ángeles y los dejan sin cargamento.